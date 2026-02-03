Carabao Cup, Arsenal prima finalista. Il Chelsea si arrende anche al ritorno: decide Havertz

Il ritorno della prima semifinale di Carabao Cup ha messo di fronte Arsenal e Chelsea. Forti del successo per 3-2 ottenuto all’andata a Stamford Bridge, la squadra di Arteta ha sfruttato al meglio il vantaggio. All'Emirates è arrivato il gol decisivo di Kai Havertz, che ha firmato l’1-0 nel recupero e ha chiuso definitivamente i conti. Con questa vittoria, l’Arsenal stacca il biglietto per la finale e ora attende la vincente di Newcastle e Manchester City (andata 2-0 in trasferta per la squadra di Guardiola).