Carabao Cup, Arsenal prima finalista. Il Chelsea si arrende anche al ritorno: decide Havertz

03 Feb 2026 - 23:11

Il ritorno della prima semifinale di Carabao Cup ha messo di fronte Arsenal e Chelsea. Forti del successo per 3-2 ottenuto all’andata a Stamford Bridge, la squadra di Arteta ha sfruttato al meglio il vantaggio. All'Emirates è arrivato il gol decisivo di Kai Havertz, che ha firmato l’1-0 nel recupero e ha chiuso definitivamente i conti. Con questa vittoria, l’Arsenal stacca il biglietto per la finale e ora attende la vincente di Newcastle e Manchester City (andata 2-0 in trasferta per la squadra di Guardiola).

Ultimi video

01:09
MCH ROSARIO CENTRAL-RIVER PLATE 0-0 MCH

Paredes lancia il Boca su rigore: col Newell's finisce 2-0

02:11
DICH ALLEGRI DA MIX BOLOGNA-MILAN 3/2 DICH

Allegri: "Ho scelto quelli giusti? Ho scelto quelli che stavano in piedi"

03:09
DICH DA MIX BOLOGNA-MILAN 3/2 DICH

Rabiot: "Abbiamo fatto bene, dobbiamo continuare così senza perdere concentrazione"

01:09
DICH HILJEMARK PISA 3/2 DICH

Hiljemark: "Sono in un grande club e sono qui per fare un grande lavoro"

01:35
Lo strano sciopero di CR7

Lo strano sciopero di CR7

01:28
Stasera Bologna-Milan

Stasera Bologna-Milan

01:18
Bologna attende il Milan

Bologna attende il Milan

02:19
Bologna-Milan, che sfida!

Bologna-Milan, che sfida!

01:47
Inter e le medio-piccole

Inter infallibile con le medio-piccole

02:10
Il petardo ad Audero

Il petardo ad Audero: che paura per il portiere

01:59
La Juve di Spalletti va

La Juve di Spalletti va

01:38
Napoli per la rincorsa

Napoli per la rincorsa

01:47
Conte allenatore d'oro

Conte allenatore d'oro

01:36
Nico Paz e i rigori

Nico Paz e i rigori

02:16
Inter, il gioco delle coppie: chi meglio in attacco?

Inter, il gioco delle coppie: chi meglio in attacco?

01:09
MCH ROSARIO CENTRAL-RIVER PLATE 0-0 MCH

Paredes lancia il Boca su rigore: col Newell's finisce 2-0

I più visti di Calcio

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

DICH BRIATORE SU ELKANN PER SITO 26/1 DICH

Briatore e la sua Juventus: "Con Elkann siamo in una botte di ferro…"

DICH SPALLETTI su galatasaray e mercato PRE PARMA 31/1 DICH

Spalletti: "Il mercato è in mano alla società, si vedrà in queste ultime ore"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:23
Bologna, Italiano: "Ogni svarione ci costa caro, non riusciamo a mettere insieme due partite fatte bene"
23:20
Copa del Rey, il Barcellona soffre ma è in semifinale: la favola Albacete battuta 2-1
23:17
De Zerbi respira, il Marsiglia ai quarti di Coppa di Francia: 3-0 al Rennes
23:11
Carabao Cup, Arsenal prima finalista. Il Chelsea si arrende anche al ritorno: decide Havertz
23:07
Rabiot: "All'Inter penseremo più avanti, quarto posto obiettivo minimo"