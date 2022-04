Serie A: i ricorsi di Inter, Atalanta e Udinese saranno discussi al Coni il 13 aprile 

in sospeso

La Lega Calcio ha già fissato le date dei recuperi ma se il Coni decidesse per il 3-0 a tavolino le partite non si giocherebbero

Il destino di Bologna-Inter, Atalanta-Torino e Udinese-Salernitana, non giocate per i tanti casi di Covid che avevano colpito rossoblù, granata e campani, si deciderà il 13 aprile: quel giorno al Coni si discuteranno i ricorsi di nerazzurri, bergamaschi e friulani che chiedono il 3-0 a tavolino. La Lega Calcio ha già fissato le date dei recuperi ma se il Comitato Olimpico Nazionale Italiano desse ragione ai ricorrenti, le partite non verrebbero definitivamente disputate.

L'Inter aveva presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni dopo che sia il Giudice Sportivo della Lega Serie A sia la Corte Sportiva d'Appello della Figc, nei primi due gradi di giudizio, avevano stabilito che la partita andasse rigiocata. Il match non si era giocato a causa dei troppi casi Covid all'interno del gruppo squadra bolognese (otto) che avevano costretto l'Ausl competente a fermare la squadra di Mihajlovic per cinque giorni e più in generale tutte le attività sportive nella regione.

L'Atalanta aveva presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni chiedendo il 3-0 a tavolino per la gara di campionato contro il Torino, non disputata il 6 gennaio a causa dei numerosi casi di Covid nella squadra granata. Il Torino non si era presentato a Bergamo dopo il provvedimento dell'ASL "Città di Torino", che imponeva un periodo di quarantena domiciliare per il gruppo squadra. Dal canto suo l'Udinese ha presentato ricorso al Coni per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC in merito alla gara Udinese-Salernitana del 21 dicembre 2021 che annullava le sanzioni della sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la Salernitana decise dal Giudice Sportivo.

Ecco le date previste di tutte le partite rinviate causa Covid:

Mercoledì 20 aprile 2022

Udinese-Salernitana

Mercoledì 27 aprile 2022

Fiorentina-Udinese

Salernitana-Venezia

Bologna-Inter

Mercoledì 11 maggio 2022

Atalanta-Torino*

* Data suscettibile di essere modificata in relazione all'andamento dei quarti di finale di Europa League

