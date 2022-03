Bologna-Inter, c'è la data del recupero: si gioca il 27 aprile

SERIE A

La Lega Serie A ha reso noti i giorni dei recuperi delle gare non disputate causa Covid

Bologna-Inter ha una data. La sfida tra i rossoblù e la squadra di Simone Inzaghi non venne disputata lo scorso 6 gennaio a causa di diversi casi di positività al Covid nella squadra di Mihajlovic. Ora la Lega Serie A ha pubblicato il giorno in cui si recupererà: si giocherà mercoledì 27 aprile. L'Inter aveva presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni dopo che sia il Giudice Sportivo della Lega Serie A sia la Corte Sportiva d'Appello della Figc, nei primi due gradi di giudizio, ha stabilito che la partita va rigiocata. Il club nerazzurro aveva chiesto lo 0-3 a tavolino. Getty Images

Non è stato ancora riferito l`orario del match. Seguirà una comunicazione nei prossimi giorni per stabilirlo per questo e per tutti gli altri match da recuperare. La partita non si era giocata a causa dei troppi casi covid all'interno del gruppo squadra bolognese (otto) che avevano costretto l'Ausl competente a fermare la squadra di Mihajlovic per cinque giorni e più in generale tutte le attività sportive nella regione.



Ecco le date di tutte le partite rinviate causa Covid:

Mercoledì 20 aprile 2022

Udinese-Salernitana



Mercoledì 27 aprile 2022

Fiorentina-Udinese

Salernitana-Venezia

Bologna-Inter



Mercoledì 11 maggio 2022

Atalanta-Torino*

* Data suscettibile di essere modificata in relazione all'andamento dei quarti di finale di Europa League