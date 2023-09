Serie A: il Frosinone ferma l'Udinese, il Bologna sorride al 90'

SERIE A

Alla Dacia Arena il Var toglie un gol e due rigori e finisce 0-0, Fabbian decide nel finale la sfida del Dall'Ara: Cagliari ko 2-1

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella quarta giornata di Serie A, il Frosinone ferma sullo 0-0 l'Udinese. Alla Dacia Arena, il Var annulla un autogol di Romagnoli e toglie un rigore per parte. Al Dall'Ara, invece, il Bologna batte 2-1 il Cagliari: Zirkzee (59') risponde alla rete di Zito Luvumbo (22'), poi Orsolini sbaglia un calcio di rigore al 75'. Alla fine, decide Fabbian al 90'. I felsinei salgono a quota 4 insieme ai ciociari, friulani a 2 e sardi a 1.

BOLOGNA-CAGLIARI 2-1

Grazie al giovane Fabbian arrivato dall'Inter, il Bologna batte 2-1 il Cagliari e centra il primo successo in campionato. Eppure, il match del Dall'Ara non parte bene: al 22', infatti, Luvumbo si invola verso la porta e batte Skorupski, poi Radunovic mantiene il vantaggio per i padroni di casa con una bella doppia parata. Nella ripresa, però, cambia tutto: al 59', Zirkzee conclude di sinistro in area e beffa il portiere ospite. Al 75', la grande occasione: fallo di mano e calcio di Di Pardo, che intercetta con il braccio il cross di Kristiansen. Dal dischetto, però, Orsolini colpisce la traversa. Il gol arriva comunque al 90': Radunovic non controlla la palla e la lascia a disposizione di Fabbian, che da zero metri insacca il gol che fa vincere il Bologna. I felsinei salgono a quota 3 e si sbloccano, sardi ancora a quota 1.

Il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6 (38' st De Silvestri sv), Beukema 6,5, Lucumì 6, Kristiansen 6,5; Aebischer 6 (39' st El Azzouzi sv), Moro 5,5 (21' st Urbanski 6); Ndoye 6 (21' st Orsolini 5), Ferguson 6, Karlsson 6,5 (41' st Fabbian 7); Zirkzee 7. A disp.: Ravaglia, Gasperini, Bonifazi, Corazza, Calafiori. All.: Motta

Cagliari (4-4-2): Radunovic 5; Zappa 5,5 (21' st Oristanio 5,5), Dossena 6, Wieteska 5,5, Augello 6 (26' st Azzi 6); Nandez 5,5 (1' st Di Pardo 5), Sulemana 6, Makoumbou 6, Jankto 6 (21' st Deiola 5,5); Zito Luvumbo 7, Petagna 5,5 (1' st Shomurodov 5,5). A disp.: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Obert, Viola, Prati. All.: Ranieri 5,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 22' Zito Luvumbo (C), 14' st Zirkzee (B), 45' st Fabbian (B)

Ammoniti: Ferguson (B), Sulemana (C), Makoumbou (C)

Note: Orsolini (B) sbaglia un rigore al 30' st. Recupero 2'+8'

Le statistiche

Giovanni Fabbian è il giocatore più giovane ad aver segnato in questa Serie A (agosto 2003) davanti a Zito Luvumbo (marzo 2002), anche lui in gol nella sfida tra Bologna e Cagliari - in questa stagione nei cinque principali campionati europei, tra i centrocampisti nati dal 2003 in poi solo Jude Bellingham (cinque) ha realizzato più reti di Fabbian (uno, appunto).

Riccardo Orsolini ha fallito il primo rigore nella sua carriera in Serie A: l'attaccante del Bologna aveva realizzato tutti i precedenti otto penalty calciati nella competizione.

Joshua Zirkzee (maggio 2001) è il giocatore più giovane ad aver preso parte ad almeno due gol (una rete, un assist) in questo campionato di Serie A.

Compresa la partita appena disputata, il Bologna è imbattuto da 11 gare interne di fila contro il Cagliari in Serie A (8V, 3N): i sardi sono la squadra che dal 2011 in avanti gli emiliani hanno affrontato più volte in casa senza collezionare neppure una sconfitta nella competizione.

Il Bologna ha inanellato tre vittorie casalinghe di fila contro il Cagliari in Serie A per la prima volta dal 2016 (quattro in quel caso) – i felsinei, inoltre, hanno segnato almeno due reti in tre gare interne consecutive contro questo avversario per la prima volta dal 1974.

Soltanto il Lecce (quattro) ha recuperato meno punti da situazione di svantaggio del Bologna (tre) in questo campionato.

Zito Luvumbo è il terzo giocatore angolano a realizzare una rete in Serie A, dopo Bastos (sei con la Lazio) e MBala Nzola (26 con lo Spezia).

Con l’assist contro il Cagliari alla sua prima presenza in Serie A Victor Kristiansen ha già eguagliato il numero di passaggi vincenti serviti nella passata stagione in Premier League (uno in 12 presenze).

Michel Aebischer ha raggiunto contro il Cagliari quota 50 presenze con il Bologna in tutte le competizioni.

UDINESE-FROSINONE 0-0

Alla Dacia Arena finisce 0-0 tra Udinese e Frosinone, ma il vero protagonista è il Var. Un gol tolto e due rigori negati, uno per parte, dopo le revisioni. I primi ad avere la possibilità di segnare dagli undici metri sembrano essere i ciociari, ma il fuorigioco di Mazzitelli sulla conclusione di Harroui cancella la possibilità per gli ospiti. Lo stesso succede ad inizio ripresa quando Monterisi atterra Lucca in area, ma Guida, richiamato al Var, inverte la decisione sanzionando il fallo in attacco dell'ex Ajax. Al 50', invece, ecco il possibile 1-0: Romagnoli interviene malamente sul cross dalla destra di Thauvin, che però fa partire l'assist quando la palla ha già superato la linea di fondo: si resta 0-0 e il risultato non cambia fino alla fine. Friulani ancora senza vittorie e con 2 punti, mentre i ciociari ottengono un altro risultato positivo e salgono a quota 4.

Il tabellino

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Perez 6, Bijol 6,5, Kabasele 6; Joao Ferreira 6 (17' st Ebosele 6), Samardzic 5,5 (34' st Quina 6), Walace 6, Lovric 5,5, Kamara 6 (17' st Zemura 6); Thauvin 6,5 (34' st Vivaldo 6), Lucca 6 (22' st Success 6). A disp.: Okoye, Malusà, Guessand, Kristensen, Nwachukwu, Zarraga, Aké, Camara, Pejicic. All.: Sottil 5,5

Frosinone (4-2-3-1): Turati 6; Oyono 6, Monterisi 5,5, Romagnoli 5,5, Marchizza 6; Mazzitelli 6, Barrenechea 5,5 (35' st Caso 6); Soulé 6 (19' st Baez 5,5), Harroui 5,5 (46' st Garritano sv), Gelli 6; Cheddira 5,5 (35' st Cuni 6). A disp.: Frattali, Cerofolini, Okoli, Lusuardi, Brescianini, Kvernadze, Kaio Jorge. All. Di Francesco 6

Arbitro: Guida

Ammoniti: Soulé (F), Thauvin (U), Baez (F), Kabasele (U)

Note: recupero 2'+6'

Le statistiche

L’Udinese ha raccolto soltanto due punti nelle ultime sette partite di campionato (2N, 5P): record negativo tra le squadre che hanno preso parte agli ultimi due tornei di Serie A.

Era dal gennaio 1994 che l’Udinese non infilava almeno quattro gare interne consecutive senza andare in gol in Serie A (cinque in quel caso).

L’Udinese non ha trovato il gol per almeno quattro gare casalinghe consecutive per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo quelle del dicembre 1950/febbraio 1951 (4) e dell’ottobre 1993/gennaio 1994 (5).

Era dalla stagione 2020/21 che l’Udinese non restava senza vittorie nelle prime tre partite giocate di un campionato di Serie A: in quel caso, tre sconfitte di fila con Luca Gotti al timone.

Il Frosinone ha raccolto quattro punti (1V, 1N) nelle prime tre sfide di questo torneo: tre in più di quanto guadagnato nei primi tre match stagionali in tutti i precedenti due campionati di Serie A messi assieme: 0 nel 2015/16 e 1 nel 2018/19.

Era dall’aprile 2019 che il Frosinone non restava imbattuto per due gare consecutive in Serie A: due successi di fila con Marco Baroni in panchina (vs Parma e Fiorentina).

Marco Silvestri ha tagliato il traguardo delle 150 partite in Serie A, delle quali 76 disputate con la maglia dell'Udinese.