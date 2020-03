Assemblea di Lega Serie A: si va verso le porte chiuse nel weekend

ASSEMBLEA LEGA SERIE A

I vertici del calcio italiano si trovano nel Salone d'onore del CONI a Roma per decidere sui recuperi della Serie A dovuti ai rinvii per il coronavirus, Prima si è svolto il Consiglio, poi quella che da Assemblea è diventata riunione informale visto la mancanza del numero legale valido per la costituzione (presenti nove presidenti contro i 14 necessari). Le società sono in attesa delle decisioni del governo che dovrebbe proporre un mese di manifestazioni sportive a porte chiuse: in quel caso si giocherebbero tutte le partite tra sabato e domenica. Inter, Marotta: "Recuperi? Ci adegueremo"

L'Inter rimane contraria all'accordo trovato dagli altri 19 club (recupero della 26.ma giornata nel prossimo weekend e slittamento in avanti di una settimana di tutto il campionato) visto che vorrebbe recuperare il match contro la Sampdoria prima di quello contro la Juventus ma Marotta prima del Consiglio era sembrato più morbido: "Non sappiamo ancora niente, non abbiamo contenuti e ci adegueremo tutti, dobbiamo farlo. Adesso facciamo la riunione e poi sapremo qualcosa di più".

Nello scenario che si verrebbe a creare Juventus-Inter potrebbe essere giocata domenica sera visto che lunedì di sicuro non cadrebbero le limitazioni delle porte chiuse.

Alla riunione in Lega Calcio presenti il presidente Paolo Dal Pino e l'ad Luigi De Siervo, i consiglieri federali e rappresentanti di varie società fra i quali anche i presidenti di Lazio e Milan, Claudio Lotito e Paolo Scaroni, l'ad Giuseppe Marotta per l'Inter, il ds Fabio Paratici per la Juventus e il vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni. Presenti anche i rappresentanti di Sassuolo, Atalanta, Fiorentina e Udinese.