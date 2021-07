Calha in gol per l'Inter, cinquina del Verona al Vicenza, il Genoa cala il poker

AMICHEVOLI

Primo gol di Calhanoglu in nerazzurro nell'amichevole dell'Inter contro la Pro Vercelli. Seconda vittoria per il Verona di Di Francesco, che a Mezzano batte 5-0 il Real Vicenza. Partita indirizzata nel giro di cinque minuti: tra il 24' e il 29', infatti, Bragantini e Casale regalano il doppio vantaggio ai gialloblù, poi nella ripresa segnano Cancellieri (doppietta) e Ragusa. L'amichevole interna del Sassuolo si decide con due gol di Boga. Il Genoa supera 4-1 il Wacker Innsbruck: aprono Destro e Shomurodov, Nitta rimette in discussione il match prima delle reti di Agudelo e Jagiello, che chiudono i giochi. Sorridono anche le due neopromosse: il Venezia travolge 15-0 la Top 11 Radio Club 103, la Salernitana rimonta e stende 3-2 la Sambenedettese con due rigori di Schiavone e la rete del momentaneo 2-2 di Kristoffersen.

INTER-PRO VERCELLI 4-0

Marcatori: Calhanoglu, Brozovic, Mulattieri (2)

GENOA-WACKER INNSBRUCK 4-1

Marcatori: 4' Destro (G), 21' Shomurodov (G), 53' Nitta (W), 72' Agudelo (G), 78' Jagiello (G)

SALERNITANA-SAMBENEDETTESE 3-2

Marcatori: 16' rig., 75' rig. Schiavone (SAL), 46' Casella (SAM), 55' rig. Fazzi (SAM), 66' Kristoffersen (SAL)

HELLAS VERONA-REAL VICENZA 5-0

Marcatori: 24' Bragantini, 29' Casale, 54' e 60' Cancellieri, 90' Ragusa

SASSUOLO A-SASSUOLO B 2-0

Marcatori: Boga (2)

VENEZIA-TOP 11 RADIOCLUB103 15-0

Marcatori: 2' Mazzocchi, 5', 22', 42' Di Mariano, 15', 40' Forte, 18', 30' Peretz, 34' Tessmann, 50', 68', 75', 76' Karlsson, 57' Ebuehi, 70' Dezi