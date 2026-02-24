Youth League, l'Inter rimonta il Betis 5-3 e vola ai quarti
Spettacolare partita dell'Inter Primavera contro il Betis negli ottavi di finale della UEFA Youth League: i nerazzurri partono fortissimo e si portano sul 2-0 nei primi minuti con una doppietta di Iddrissou, ma nel finale del primo tempo vengono raggiunti dagli spagnoli, a segno con Morante e Rodrigo Marina. A inizio secondo tempo l'inerzia del match non cambia: il Betis si porta avanti con il secondo gol di Rodrigo Marina, ma il resto della ripresa si colora a fortissime tinte nerazzurre. Prima Iddrissou trova il gol del pareggio in mischia, siglando la sua tripletta personale, poi Mancuso porta avanti la squadra di Carbone dopo una bella iniziativa di Mosconi. Nel recupero la splendida punizione di Marello chiude i conti: l'Inter Primavera vola ai quarti di Youth League.