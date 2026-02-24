Youth League, l'Inter rimonta il Betis 5-3 e vola ai quarti

24 Feb 2026 - 17:12

Spettacolare partita dell'Inter Primavera contro il Betis negli ottavi di finale della UEFA Youth League: i nerazzurri partono fortissimo e si portano sul 2-0 nei primi minuti con una doppietta di Iddrissou, ma nel finale del primo tempo vengono raggiunti dagli spagnoli, a segno con Morante e Rodrigo Marina. A inizio secondo tempo l'inerzia del match non cambia: il Betis si porta avanti con il secondo gol di Rodrigo Marina, ma il resto della ripresa si colora a fortissime tinte nerazzurre. Prima Iddrissou trova il gol del pareggio in mischia, siglando la sua tripletta personale, poi Mancuso porta avanti la squadra di Carbone dopo una bella iniziativa di Mosconi. Nel recupero la splendida punizione di Marello chiude i conti: l'Inter Primavera vola ai quarti di Youth League. 

Ultimi video

01:29
Speranza McTominay

Napoli, Conte spera di recuperare McTominay

02:27
CLIP YILDIZ E BREMER ALLENAMENTO PRE GALATASARAY 24/02 OK SRV

Yildiz e Bremer in campo con il Galatasaray? Guarda l'allenamento

00:48
CLIP GALATASARAY TORELLO PRE JUVENTUS 24/02 SRV

Juve attenta: Osimhen, Icardi e Lang scatenati in allenamento

00:37
DICH KELLY PRE GALATASARAY SU MOMENTO JUVE PER SITO 24/2 DICH

Kelly: "I tifosi? Stavolta tocca a noi dare qualcosa in più"

01:21
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU FUTURO PER SITO 24/2 DICH

Spalletti e il futuro: "Inutile negarlo, dipende molto da questa partita"

00:33
DICH COSMI ARRIVO SALERNITANA 24/02 SRV

Cosmi in panchina dopo 4 anni: "Salernitana? Contento è poco…"

01:49
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU DI GREGORIO PER SITO 24/2 DICH

Spalletti: "Di Gregorio? Le critiche a lui sono a tutti noi. Stiamo tutti insieme"

01:33
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU YILDIZ PER SITO 24/2 DICH

Spalletti esalta Yildiz: "È già leader, vi racconto questo aneddoto…"

00:57
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU TIFOSI PER SITO 24/2 DICH

Spalletti, appello ai tifosi: "Con loro vicino siamo molto più forti"

02:05
Taveri: "Ecco perché l'Inter può rimontare"

Taveri: "Ecco perché l'Inter può rimontare"

01:44
Berardi eroe del Sassuolo

Berardi eroe del Sassuolo

01:28
Milan, quanti sprechi

Milan, quanti sprechi

01:20
Rivoluzione Torino

Rivoluzione Torino: panchina a D'Aversa

01:40
Il Bodø ci crede

Il Bodø ci crede

02:20
Dimarco l'irrinunciabile

Dimarco l'irrinunciabile

01:29
Speranza McTominay

Napoli, Conte spera di recuperare McTominay

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI DOPO SCONFITTA 21/2 DICH

Spalletti: "Dobbiamo toglierci noi dalla posizione di spalle al muro, non altri"

DICH CHIVU 1 SU VERGOGNA E GIORNALISTA NORVEGESE PRE BODO 23/02 ok SRV

Chivu contro il giornalista norvegese: "Ah, dice questa cosa e ride pure, complimenti…"

MCH BAYERN-EINTRACHT MCH

Il Bayern vince 3-2, ma la papera della difesa nel finale è da ridere

DICH ALLEGRI PER SITO 21/2 DICH

Allegri: "Se l'Inter casca di sotto noi ne approfittiamo"

Keita: "Una vera impresa"

Keita: "Una vera impresa"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:32
Inter, Lautaro Martinez non vede l'ora: "Tornerò più forte"
17:26
Tifosi della Samp contro la quarta maglia della Juve: le righe sul retro fanno discutere
17:23
La Lazio si ritrova a Formello, Sarri spera nel recupero di Gila
17:12
Youth League, l'Inter rimonta il Betis 5-3 e vola ai quarti
17:08
Real Madrid, Courtois e Arbeloa con Vinicius: "Contro razzismo si può fare di più"