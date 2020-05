Accordo Cts-medici: la quarantena durante gli allenamenti passa da 14 a 7 giorni

E' stato trovato un compromesso tra il Comitato tecnico scientifico e i medici di Serie A in merito al protocollo sanitario da seguire in occasione di una positività emersa durante gli allenamenti collettivi. In base a questa modifica, nel caso di un giocatore contagiato, il periodo di quarantena viene ridotto da 14 a 7 giorni, sia per il diretto interessato, sia per la sua squadra.