Serie D, L'Aquila 1927: il 49% delle quote a Baiocco holding spa

Importanti novità societarie per l'Aquila Calcio, squadra vicecapolista del girone F di serie D: come comunicato dal sodalizio rossoblù, 'nella giornata odierna, la Baiocco Holding S.p.A. ha ufficialmente acquisito dall'Aquila 1927 Srl il 49% delle quote societarie della Ssd L'Aquila 1927 Arl, sancendo l'inizio di una nuova fase di crescita e sviluppo per il club. Questa partnership rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento della struttura societaria, con l'obiettivo di consolidare il percorso sportivo intrapreso negli ultimi anni e puntare a traguardi sempre più ambiziosi. L'ingresso della Baiocco Holding, realtà di spicco nel panorama imprenditoriale nazionale, ma profondamente legata a questo territorio, conferma la solidità e l'attrattività del progetto L'Aquila 1927. I dettagli dell'accordo e le strategie future verranno illustrati in una conferenza stampa che sarà convocata nei prossimi giorni".