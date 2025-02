Serie C, Trento multato per cori razzisti durante match con Lumezzane

Tremila euro di multa al Trento Calcio per cori razzisti contro un giocatore di colore del Lumezzane, nel secondo tempo del match disputatosi al Briamasco il 16 febbraio. Lo ha deciso il giudice sportivo di Serie C sottolineando che "i cori sono stati ripetuti numerose volte comportando offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità e origini anche etnica". A intonare i cori razzisti sono stati, secondo il giudice sportivo, una decina di tifosi del Trento che avevano preso posto nella tribuna sud dello stadio.