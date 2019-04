Serie C, sciopero della curva del Pisa: "Abbiamo visto la Juve vera, è una farsa"

06/04/2019

La curva del Pisa è rimasta vuota nella partita interna contro la Juventus Under 23, valida per la 34.a giornata del girone A di Serie C. Questa la motivazione dei tifosi toscani: "Noi siamo il Pisa, abbiamo giocato con la Juventus vera. Accettiamo di non poter calcare, per ora, quei palcoscenici. A questo giro per amore del Pisa non lo vedremo giocare con un manipolo di mezze promesse e false speranze mandate a farsi le ossa contro la nostra maglia, storia e tradizione".