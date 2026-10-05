Serie C, Rizzetta: "Nessuna trattativa per la cessione del Campobasso"

In merito alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile cessione del Campobasso FC, società che milita nel girone B di serie C, il presidente Matt Rizzetta in una nota ufficiale fa chiarezza sulla situazione societaria. "Non abbiamo nessun tipo di offerta sul tavolo - spiega - e non c'è alcuna trattativa in corso per la cessione della società. Salvo sorprese non abbiamo alcun interesse a vendere il Campobasso FC. Oggi la nostra attenzione è rivolta esclusivamente alla squadra, al lavoro quotidiano e al proseguimento del campionato. Per quanto riguarda eventuali discorsi di natura societaria, saranno valutati a fine campionato, con la necessaria calma e sulla base di una serie di valutazioni che faremo al momento opportuno. Dunque - conclude - oggi l'obiettivo è pensare al Campobasso e al nostro campionato".