Serie C, quattro calciatori accusati di stupro: chiesto rinvio a giudizio

BRUTTA VICENDA

L'accusa riguarda un fatto successo nel gennaio del 2020, i giocatori (all'epoca dei fatti alla Virtus Verona) negano tutto

Quattro calciatori professionisti, all'epoca tesserati per la Virtus Verona (totalmente estranea), accusati di stupro e un compagno di squadra accusato di aver filmato i fatti: questo il motivo del rinvio a giudizio dei cinque da parte del pm Elisabetta Labate dopo un'inchiesta partita dalla denuncia di una ragazza in merito a una serata passata col gruppo tra il 18 e 19 gennaio del 2020. ansa

Secondo la ragazza, che conosceva uno dei cinque in quanto studente universitario come lei, dopo aver bevuto quattro birre e un paio di gin lemon in seguito ad un gioco alcolico, i quattro calciatori l'avrebbero costretta ad avere più di un rapporto sessuale non consenziente mentre il quinto filmava il tutto: "Non mi sentivo bene, quando ho realizzato cosa stesse succedendo ho chiesto loro di fermarsi, non riuscivo ad opporre resistenza" il racconto della 20enne.

La tesi difensiva dei ragazzi, che oggi hanno tutti cambiato squadra, è invece quella di "rapporti sessuali assolutamente consenzienti e spontanei con la ragazza" come riporta il Corriere del Veneto. Inoltre il collegio difensivo è sicuro che "dai filmati verrà fornito un riscontro oggettivo inattaccabile".

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha commentato: "La vicenda mi turba come dirigente sportivo e come uomo di famiglia. La giustizia deve fare il suo corso chiaramente ma mai avrei voluto apprendere una notizia del genere. Penso al turbamento e all'angoscia che stanno provando la giovane donna, i calciatori, i loro amici, la loro rete sociale, la Virtus e il suo presidente".