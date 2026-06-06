Serie C: per la finale playoff Ascoli-Brescia, Del Duca sold out in 11 minuti

06 Giu 2026 - 18:05
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Un'intera città col fiato sospeso, che sogna il ritorno in Serie B dopo due anni. E' questo il clima che si respira ad Ascoli Piceno in attesa della finale di ritorno dei Play Off di serie C contro il Brescia che si disputerà allo stadio Del Duca di Ascoli domani alle ore 18. All'andata è finita 1-1, in un match sospeso il 2 giugno al 60' a causa della pioggia che ha allagato lo stadio Rigamonti e ripreso l'indomani per i restanti 30 minuti. Ascoli e Brescia si sono classificate entrambe al secondo posto nella stagione regolare; nettamente staccate le rondinelle lombarde alle spalle del Vicenza (girone A), mentre l'Ascoli fino all'ultima giornata ha lottato per la promozione diretta, infine conquistata dall'Arezzo (girone B). Lo stadio ascolano è sold out per la nona volta in questa stagione. Sono bastati 11 minuti per assegnare i biglietti di libera vendita (dopo la prelazione per gli abbonati) a fronte di una richiesta nettamente superiore rispetto alle oltre 10mila presenze consentite dalle norme attuali, tenuto conto che la curva sud è ancora in fase di ricostruzione e quindi inutilizzabile. Per questo sono stati organizzati, per iniziativa privata, maxi schermi in diversi punti della città. Così come all'andata a Brescia, al Del Duca non saranno presenti i tifosi ospiti, a causa del divieto imposto dalle autorità di pubblica sicurezza per entrambe le partite della finale Play Off. L'assessore allo sport del Comune di Ascoli Nico Stallone si è fatto promotore di un'iniziativa per cui nel settore che sarebbe stato riservato ai tifosi del Brescia verranno ospitati gratuitamente 560 allievi di 25 scuole calcio delle province di Ascoli, Fermo e Teramo. "Ringrazio l'Ascoli calcio e la Questura che hanno permesso al Comune di fare questo regalo a tanti bambini. Un risultato bellissimo e un inno allo sport" commenta l'assessore Stallone. Ascoli-Brescia sarà trasmessa in tv su Rai2 e Sky Sport. La gara sarà ripresa con 14 telecamere e l'inserimento di una super slowmotion, due droni, una Flycam2.0 e due ronin in movimento.

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