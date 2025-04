Il Padova torna in Serie B per la prima volta dal 2019. La compagine veneta ha chiuso al primo posto in Girone A di Serie C grazie al pareggio per 0-0 nell'ultima giornata in casa del Lumezzane. Alle spalle del Padova chiude il Vicenza, secondo dopo la sconfitta per 3-1 in casa del Trento. Nella classifica finale Padova primo con 86 punti, L.R. Vicenza secondo con 83.