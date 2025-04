Serie C, il Milan Futuro giocherà i play-out con la Spal: Oddo costretto a vincere

Il Milan Futuro dovrà giocarsi la permanenza in Serie C nel corso dei play-out. Nel corso dell'ultima giornata disputata oggi, la truppa di Oddo, piazzatasi diciottesima al termine di una stagione a dir poco difficile, non è andata oltre il pareggio (1-1) in casa contro la Vis Pesaro venendo così scavalcata in classifica dalla Spal. Proprio contro quest'ultima i rossoneri disputeranno lo spareggio per la salvezza: il club di Ferrara avrà il vantaggio di giocare il ritorno in casa e non solo. Il Milan infatti, dovrà per forza vincere almeno uno dei due match: in caso di parità al termine dei 180 minuti di gioco a salvarsi sarebbe proprio la Spal in virtù del miglior piazzamento in classifica.