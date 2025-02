Daspo e condanna a un tifoso per l'esplosione di un petardo in Foggia-Avellino

Un Daspo per l'esplosione di un petardo in occasione dell'incontro di calcio fra il Foggia e l'Avellino, valevole per il campionato di serie C, disputato l'8 febbraio scorso nello stadio comunale Zaccheria del capoluogo dauno. L'attività d'indagine svolta dal personale della Digos ha portato all'identificazione dell'autore, un ultras, arrestato in flagranza differita. L'arresto è stato convalidato e, in sede rito abbreviato, il tifoso è stato condannato a 10 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. Il Daspo ha la durata di due anni con l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in costanza di manifestazioni sportive.