Il retroscena di Raphinha: "Potevo giocare nell'Italia, per fortuna non è arrivato in tempo il passaporto"

Nell'intervista rilasciata su Youtube alla giornalista Isabela Pagliari, Raphinha ha confermato quanto era già emerso negli scorsi anni: "Ero pronto ad accettare la convocazione dell'Italia. Avrei fatto parte della squadra che ha vinto gli Europei. Era tutto pronto se non fosse stato per il passaporto che non è arrivato in tempo. Mi chiamavano sempre, in particolare Jorginho e lo staff aveva un progetto che mi aveva colpito". Il classe '96 ha continuato il suo discorso ammettendo di aver coltivato sempre la speranza di vestire la maglia verdeoro del Brasile: "Dentro di me conservavo l'1% di speranza di indossare quella del Brasile e poi l'ho fatto. Per fortuna il mio passaporto italiano non è arrivato in tempo utile". Raphinha avrebbe ampliato il gruppo di giocatori brasiliani con doppio passaporto che in quel momento erano in pianta stabile tra i convocati del ct Roberto Mancini. Si sarebbe aggiunto a: Jorginho, Toloi ed Emerson Palmieri.