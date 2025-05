Lega Nazionale Dilettanti e Macron insieme fino al 2027

Macron e Lega Nazionale Dilettanti hanno prolungato l’accordo di collaborazione che dal 2019 vede il brand del “Macron Hero” scendere in campo in qualità di partner tecnico al fianco della più numerosa componente della Figc. Il nuovo accordo, valido per le stagioni 2025/26 e 2026/27, prevede la continuità nella fornitura di abbigliamento tecnico Macron per la Sede Nazionale LND, i Comitati Regionali, le Delegazioni Provinciali, il Dipartimento Beach Soccer, la Rappresentativa di Serie D (che prende parte alla Viareggio Cup), le Rappresentative Nazionali LND Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 e per tutti i team che partecipano alla Juniores Cup. "Il rinnovo dell’accordo con Macron rappresenta un riconoscimento della qualità del lavoro svolto in questi anni e della condivisione di una visione comune fondata su valori autentici dello sport. Macron - ha commentato Giancarlo Abete, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti - è un partner che ha saputo interpretare al meglio le esigenze del nostro movimento, garantendo soluzioni tecniche di eccellenza e contribuendo alla crescita dell’identità visiva della LND su tutto il territorio nazionale. Siamo felici di proseguire insieme questo cammino".