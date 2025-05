Bologna: premio extra ai giocatori in casa di vittoria della Coppa Italia

Il Bologna mercoledì 14 maggio sfiderà il Milan allo stadio "Olimpico" per la finale di Coppa Italia. I rossoblù tornano nell'ultimo atto della Coppa Nazionale dopo 51 anni. L'eventuale successo porterebbe la squadra di Italiano a rimanere in Europa anche nella prossima stagione, infatti il trionfo vale il pass diretto all'Europa League. La Gazzetta dello Sport ha rivelato che per l'occasione la società di Saputo sta pensando di concedere, in caso di vittoria, un premio extra in denaro di 110-120.000 euro a giocatore. Lo scorso anno con la qualificazione alla Champions League, i calciatori del Bologna incassarano 80.000 euro netti a testa di bonus.