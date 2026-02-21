Serie B: vincono Venezia, Mantova, Palermo e Catanzaro

Cinque le partite della 26/a giornata del campionato di Serie B giocate nel pomeriggio. Vittoria del Venezia per 3-2 sul Pescara, mentre il Mantova piega la Sampdoria per 2-1. Successo esterno del Catanzaro per 3-1 in casa dell'Entella, del Palermo in casa sul Sudtirol per 3-0. Infine pari 1-1 tra Padova e Bari. In classifica Venezia saldamente al comando con 56 punti davanti al Frosinone con 53 e alla coppia Palermo-Monza con 51. I brianzoli hanno però una gara in meno, quella che si giocherà più tardi contro la Carrarese. In coda Pescara sempre ultimo.