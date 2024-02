Serie B: tra Ternana e Spezia succede tutto allo scadere, 1-1 al Liberati 

SERIE B

Di Serio strappa il pari per i liguri dopo il vantaggio umbro di Distefano all’89’

© ternana Nel posticipo del ventiquattresimo turno di Serie B termina 1-1 la sfida salvezza tra Ternana e Spezia. Dopo un primo tempo dai buoni ritmi, gli umbri sbagliano un rigore con Pereiro (neutralizzato da Zoet), ma riescono a passare in vantaggio all’89’ con la zampata di Distefano. Quando tutto sembra perduto i liguri raggiungono il pari con il mancino vincente di Di Serio al 95’, a tempo praticamente scaduto.

Succede tutto nel finale tra Ternana e Spezia, 1-1 al Liberati. Pronti via e gli ospiti spaventano subito i padroni di casa, con l’ex di giornata Falcinelli che va vicino al vantaggio. Dopo il grande rischio i padroni di casa sembrano poter prendere in mano la partita, ma con il passare dei minuti sono i liguri a gestire il possesso del pallone per provare ad andare in vantaggio. Esposito è il più attivo tra le file dei bianconeri, ma si trova di fronte un super Iannarilli, in più occasioni. La gara vive di buon ritmo fino al termine del primo tempo, ma al duplice fischio il risultato rimane fermo sullo 0-0. Ad inizio ripresa gli umbri cominciano meglio, e poco dopo l’ora di gioco hanno l’enorme chance di passare in vantaggio: calcio di rigore conquistato da Raimondo per il fallo del portiere Zoet, che però si fa perdonare neutralizzando Gaston Pereiro dagli undici metri (con Raimondo furibondo per non aver avuto la possibilità di calciare il penalty al posto dell’uruguaiano). Gli uomini di D’Angelo, quasi spinti dall’errore avversario, tornano a premere forte sull’acceleratore. Iannarilli abbassa la saracinesca ad Esposito in un altro paio di occasioni, ma ad un passo dal novantesimo, arriva la rete del vantaggio della squadra di Breda: ripartenza veloce all’89’, con de Boer che crossa dalla destra e trova la zampata vincente di Distefano. In pieno recupero, a tempo oramai scaduto, gli ospiti riescono clamorosamente a trovare il pareggio: batti e ribatti al limite dell’area umbra, con Di Serio che al 95’ regala il pari con il sinistro ai bianconeri. Finisce 1-1, con le due squadre che si dividono la posta in palio: Ternana e Spezia salgono a quota 22 punti, con il distacco dal primo posto salvezza che rimane quindi di 5 punti.