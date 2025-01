Serie B, Sirigu torna titolare nel Palermo dopo 14 anni

Quasi 5000 giorni dopo l'ultima volta, Salvatore Sirigu torna al Barbera da titolare con la maglia del Palermo per la sfida contro il Modena, in programma alle 15. Con Gomis ko e anche Desplaches indisponibile per un problema muscolare, l'ex portiere del Torino torna a vestire i colori rosanero dal 1' nel giorno del suo 38° compleanno. L'ultima partita di Sirigu con la maglia del Palermo è datata 22 maggio 2011, 14 anni fa (esattamente 4984 giorni fa), contro il Chievo.