Serie B, pari Frosinone con l'Entella, il Venezia batte la Carrarese ed è in vetta

Punto che muove poco la classifica per Empoli e Modena che pareggiano 0-0 al Castellani (espulso Nador negli ospiti a 10' dalla fine), mentre si allontano dalla zona calda Avellino e Sudtirol con due vittorie casalinghe importanti contro squadre da zona playoff. Gli irpini hanno avuto la meglio 3-1 sul Cesena grazie alla tripletta di Biasci (Olivieri per il vantaggio dei romagnoli, poi rimontati), Zedadka e Merkaj in gol per il Sudtirol nel 2-1 al Catanzaro, che aveva pareggiato con Pittarello.