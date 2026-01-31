Serie B, pari Frosinone con l'Entella, il Venezia batte la Carrarese ed è in vetta
Cambio della guardia in vetta al campionato di Serie B. Il Frosinone abdica, momentaneamente, il ruolo da capolista dopo il pari in casa della Virtus Entella. Ne approfitta immediatamente il Venezia, che opera il sorpasso grazie al 2-1 sulla Carrarese.
Il Frosinone ha agguantato l'1-1 solo nel recupero con la rete del nuovo acquisto Fiori a rispondere al vantaggio di casa di Cuppone, mentre sono state di Busio e Schingtienne le due reti del Venezia nel 2-1 contro la Carrarese, per cui ha segnato il centrocampista scuola Juve, Hasa.
Punto che muove poco la classifica per Empoli e Modena che pareggiano 0-0 al Castellani (espulso Nador negli ospiti a 10' dalla fine), mentre si allontano dalla zona calda Avellino e Sudtirol con due vittorie casalinghe importanti contro squadre da zona playoff. Gli irpini hanno avuto la meglio 3-1 sul Cesena grazie alla tripletta di Biasci (Olivieri per il vantaggio dei romagnoli, poi rimontati), Zedadka e Merkaj in gol per il Sudtirol nel 2-1 al Catanzaro, che aveva pareggiato con Pittarello.