Berardi è tornato: gol in Pisa-Sassuolo dopo più di due mesi
© Getty Images
Domenico Berardi non ci ha messo tanto. Alla prima da titolare dopo l'infortunio con stiramento alla coscia, il numero 10 ha portato avanti il Sassuolo in casa del Pisa al 25'.
Tornando così al gol a quasi tre mesi dall'ultima volta: ultime due reti in Atalanta-Sassuolo del 9 novembre, mentre l'ultima gara giocata, prima del rientro da subentrato contro la Cremonese di settimana scorsa, risaliva al 28 novembre e alla sfida in casa del Como.
Prima dell'intervallo, Berardi ha poi costruito il raddoppio dei suoi, trovando il tiro-cross che ha portato all'autogol di Caracciolo.