Napoli, Conte perde anche il suo capitano: si teme un lungo stop per Di Lorenzo

Emergenza senza fine in casa Napoli, si ferma anche Di Lorenzo e c'è forte preoccupazione per il capitano azzurro. Il difensore azzurro ha lasciato il campo alla mezz'ora della sfida con la Fiorentina dopo essere ricaduto da un contrasto aereo con Fabbian e aver appoggiato il ginocchio sinistro in modo innaturale riportando un infortunio che da subito è sembrato molto serio. Il giocatore è rimasto a terra con le mani sul volto e dopo la sostituzione con Olivera è stato portato fuori dal campo in barella ed è andato nello spogliatoio assistito dallo staff medico azzurro: per lui si teme un lungo stop, ma a fare chiarezza saranno gli esami che Di Lorenzo sosterrà nelle prossime ore. Anche Gattuso aspetta con apprensione in vista dei prossimi spareggi Mondiali.