Sassuolo, Grosso: "Berardi determinante, bravi a concretizzare occasione"

31 Gen 2026 - 17:49

"Berardi da anni dimostra di essere un giocatore determinante in serie A e siamo contenti che sia con noi e sia il leader di questo gruppo. Oggi è stato decisivo per spaccare la partita". Lo ha detto il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, dopo il 3-1 della sua squadra a Pisa, che è valso il secondo successo consecutivo. "Questo è un campo difficile e lo sapevamo - ha aggiunto l'allenatore emiliano - ed è stato importante segnare due reti nel primo tempo". Nella ripresa il Sassuolo si è fatto sorprendere ma ha saputo tenere blindata la vittoria. "Abbiamo rischiato di rimettere in bilico la partita - ammette Grosso - e siamo stati bravi a riorganizzarci subito a trovare nuove energie e a segnare il terzo gol, nonostante siamo rientrati dall'intervallo come non avremmo dovuto". Però, conclude l'allenatore emiliano, "con la qualità abbiamo saputo resistere alla tempesta e a trovare anche il gol decisivo: a tratti abbiamo giocato davvero un'ottima partita anche se nell'arco dei 90 minuti ci sono stati cali di tensione ed errori ma ritengo che il successo sia meritato e costruito con la qualità dei singoli e l'organizzazione di squadra".

