Bundesliga: vincono Leverkusen, Hoffenheim, Augusta e Mainz

Cinque le partite giocate nel pomeriggio valide per la 20/a giornata di Bundesliga. La striscia senza vittorie dell'Eintracht Francoforte si è allungata a otto partite in tutte le competizioni, dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Bayer Leverkusen. È la sesta partita su sette quest'anno in cui l'Eintracht Francoforte ha subito tre gol. Lunedì subentra l'allenatore spagnolo Albert Riera e la portata del suo compito è chiara, dato che l'Eintracht ha esonerato Dino Toppmöller il 18 gennaio: rimettere a posto la difesa in difficoltà dopo quattro sconfitte consecutive. Nelle altre partite il Mainz ha rimontato e vinto a Lipsia per 2-1. L'Hoffenheim ha sconfitto l'Union Berlino per 3-1. L'Augsburg ha vinto 2-1 contro il St. Pauli. Il Werder Brema ha segnato nel finale ottenendo un pareggio casalingo per 1-1 contro il Borussia Mönchengladbach.