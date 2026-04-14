Roma, Totti: "Ranieri e Friedkin uniscano forze per rispetto a tifosi"

"Da tifoso della Roma dico che l'obiettivo principale è rimanere uniti, anche se ci sono screzi interni. Sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi". Lo ha detto l'ex capitano giallorosso Francesco Totti in diretta dagli studi di eBay Live di Milano durante l'asta online della piattaforma 'Cardshub', a proposito delle recenti tensioni tra il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini e l'advisor dei Friedkin, Claudio Ranieri. La Roma è ancora in corsa per il quarto posto: "Siamo là, a tre punti dalla Juventus. Spero si uniscano tutte le forze che hanno a disposizione. Poi a fine stagione si tireranno le somme. Tutti i romanisti si augurano che si vada nella stessa direzione", ha aggiunto.