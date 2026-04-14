Champions, Arbeloa: "Siamo il Real Madrid e possiamo ribaltare il risultato dell'andata"

"Prima di tutto, siamo il Real Madrid. Se c'è una squadra che viene in questo stadio per ribaltare la situazione, siamo noi. Siamo una squadra che non molla mai, la squadra con 15 Coppe dei Campioni". Così Álvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, sul perché una rimonta sia possibile nei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. "Dobbiamo migliorare molti aspetti del nostro gioco. È importante sfruttare le occasioni che avremo, perché non ne avremo tante come all'andata. È una questione di fiducia. Dobbiamo giocare molto bene", ha aggiunto il tecnico spagnolo in conferenza stampa dall'Allianz Arena. Sulla stessa lunghezza d'onda Jude Bellingham. "Per noi è una finale. C'è molto in palio e dobbiamo giocare bene. È tutto o niente, questa è la nostra mentalità. Non ci nasconderemo", ha detto il centrocampista inglese.