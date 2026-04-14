Champions, Kompany: "Rispetto per Real Madrid, Bayern in campo per vincere"

14 Apr 2026 - 18:17

"Saranno tutti disponibili per domani. Abbiamo i nostri metodi di preparazione e c'è grande entusiasmo in vista della partita. Vogliamo vincere, per dimostrare di poter offrire ai nostri tifosi ciò che si aspettano da noi. Rispettiamo i nostri avversari, ovviamente, ma questa squadra deve affrontare la partita con la fiducia necessaria per vincere". Così Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, parlando in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League. Bayern che parte dal successo dell'andata al Bernabeu. "Avremmo potuto segnare più gol anche all'andata, così come il Real Madrid. È vero che sono migliorati nel secondo tempo e quei 45 minuti potrebbero aver dato loro fiducia. Ma nel primo tempo abbiamo avuto ottime sensazioni e penso che possiamo ancora fare di più. Vincere al Bernabéu ti dà fiducia, ma ora dobbiamo dimostrare in casa che possiamo giocare ancora meglio", ha aggiunto. Infine, Kompany ha commentato la forma di Michael Olise: "Sta giocando a un livello incredibilmente alto. Sono sicuro che un giorno diventerà uno dei migliori, ma per ora è sulla strada giusta. Parliamo delle sue prestazioni, delle prestazioni che ha offerto negli ultimi 18 mesi, e speriamo che continui così". 

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