Serie B: Palombi risponde a Dionisi, 1-1 tra Cremonese e Frosinone

SERIE B

Cremonese e Frosinone pareggiano 1-1 nel posticipo della 9a. giornata di Serie B, con i padroni di casa che al 94’ esultano per la rete da fuori di Valzania che varrebbe il successo, ma che viene annullata dopo consulto tra arbitro e assistente per un fuorigioco davanti a Bardi. Il vantaggio lo sigla la squadra di Nesta al 72’ con il contropiede chiuso da Dionisi, Cremonese che aggiusta il punteggio con Palombi all’84’.

Cremonese che non perde tempo e con Soddimo avvisa due volte il Frosinone sulla propria pericolosità offensiva, ma dopo questa doppia scintilla iniziale la partita stenta a prendere ritmo. Parecchi palloni persi ed errori tecnici, solo qualche tentativo poco credibile da lontano. Nel giro di un minuto poi, all’improvviso, arriva la risposta del Frosinone di Nesta che con Dionisi e Ciano pareggia il conto delle opportunità nel corso della prima frazione, prima di andare ancora vicino a sbloccare il punteggio con il contropiede chiuso da Haas, di poco impreciso. Ritmi più gradevoli, ma entrambe le squadre continuano a non trovare concretezza offensiva. Cremonese ancora insidiosa con Soddimo che gira in area e trova un grande Bardi a dire no. Frosinone che passato lo spavento riparte in contropiede al 72’, Haas si fa spazio a sinistra e mette in mezzo per il piattone di Dionisi che vale il vantaggio. Cremonese che si sposta subito in avanti e all’84’ pareggia, cross da destra di Mogos sul secondo palo, Palombi in corsa di testa infila all’angolo basso. Valzania al 94’ troverebbe lo spiraglio giusto da fuori su respinta da calcio d’angolo per far esplodere tifosi e panchina della Cremonese, direttore di gara e assistente però si confrontano e annullano per una posizione di fuorigioco davanti a Bardi. Termina così con un punto a testa che non sposta di molto la situazione delle due squadre, incastrate nelle zone medio-basse della classifica.