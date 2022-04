Serie B: Monza ko e agganciato dal Brescia, pari tra Crotone e Perugia

SERIE B

Il Como stende 2-0 i brianzoli che restano quarti insieme alle Rondinelle

La trentaduesima giornata di Serie B si chiude con il successo del Brescia, che batte 2-0 il Vicenza grazie a Moreo (28') e al rigore di Pajac (45'), e aggancia al quarto posto a quota 57 punti il Monza, che fallisce l'aggancio alla vetta e perde 2-0 a Como: decidono Cerri (55') e La Gumina (80'). Finisce 1-1, invece, la sfida dello Scida tra Crotone e Perugia: Maric dal dischetto (50') risponde alla rete degli umbri firmata da Olivieri (36'). italyphotopress

BRESCIA-VICENZA 2-0

Il Brescia approfitta dei ko di Pisa e Monza per avvicinarsi ulteriormente alle posizioni altissime della classifica, interrompendo un digiuno di vittorie durato quattro turni e festeggiando al meglio il ritorno di Eugenio Corini. Al Rigamonti, le Rondinelle passano in vantaggio al 28': angolo di Pajac e colpo di testa vincente di Moreo, che trova l'angolino e firma l'1-0 in favore dei padroni di casa. Il raddoppio arriva a fine primo tempo: De Maio intercetta con un braccio il pallone sulla linea dell'area di rigore, con Gariglio che inizialmente concede la punizione per poi correggersi dopo la segnalazione del Var. Dal dischetto, Pajac spiazza Grandi e firma il raddoppio. Nella ripresa, il risultato non cambia: il Brescia sale così a 57 punti e aggancia il quarto posto del Monza, portandosi a -1 dal terzo del Pisa e a -2 dal secondo del Lecce. Il Vicenza, invece, resta a quota 24, nel limbo tra il playout e la zona retrocessione.

COMO-MONZA 2-0

Dopo quattro vittorie di fila, il Monza torna a riassaporare l'amaro giusto della sconfitta: una tripla beffa, visto che oltre al 2-0 del Sinigaglia arriva anche il mancato aggancio alla vetta della classifica, con il quarto posto ora condiviso con il Brescia. I brianzoli reggono un tempo, poi crollano nella ripresa: cross dalla sinistra di Ioannou e colpo di testa vincente di Cerri, che firma l'1-0. La sfida si chiude definitivamente all'83', quando al termine di un contropiede Arrigoni serve in area La Gumina che, dopo un controllo non perfetto, indirizza di destro il pallone all'angolino basso. Sconfitta che fa male alla formazione di Stroppa, che fallisce l'occasione di prendersi il primo posto del campionato cadetto, mentre il Como si porta a quota 44, agganciando Cittadella, Ternana e Reggina a centro classifica.

CROTONE-PERUGIA 1-1

Finisce 1-1 tra Crotone e Perugia: un punto che non serve a nessuno. Allo Scida, i calabresi sono costretti ad inseguire, visto che al 36' gli umbri si portano in vantaggio con la zampata in area di Olivieri su cross dalla sinistra di Matos. Ad inizio ripresa, però, arriva il pareggio dei padroni di casa: Angella stende in area Maric, che dal dischetto non sbaglia battendo Chichizola e firmando il pareggio. Gli squali rischiano nel finale, ma Festa ferma il destro di D'Urso, entrato al posto di Matos, e preserva l'1-1 finale. Un pareggio che non accontenta nessuno, sicuramente non il Crotone che resta penultimo con 20 punti, a -4 da Vicenza e Cosenza che, però, ha una partita in meno. Il Perugia, invece, si porta a quota 47, a -4 dalla zona playoff.