Serie B: l’Empoli piega la Juve Stabia 2-1

L’Empoli batte 2-1 la neopromossa Juve Stabia all’esordio nel nuovo campionato di Serie B. Bandinelli apre le danze in perfetta coordinazione dopo nemmeno due minuti dall’inizio della partita ma, nonostante diverse occasioni per chiudere i conti, i campani arrivano al pareggio grazie al subentrato Cissé. Nel finale La Gumina trasforma un rigore da lui stesso conquistato per un fallo di mano di Troest.

La Juve Stabia ha sempre perso la gara di debutto in Serie B e anche questa volta ha confermato questa statistica negativa. L’inizio dell’Empoli è a dir poco tambureggiante e dopo nemmeno 2 minuti passa già in vantaggio: Moreo alza un campanile di testa e Bandinelli colpisce al volo da oltre 20 metri con una coordinazione perfetta, con il tiro che rimbalza davanti a Branduani e termina alle sue spalle. Galvanizzata dal gol del vantaggio, la squadra di Bucchi insiste in fase d’attacco alla ricerca dell’immediato raddoppio. Laribi sul lato destro riceve sui 25 metri, approfitta della sovrapposizione sulla destra e rientra sul mancino; il suo tiro viene però deviato e poi respinto con i pugni dal portiere. Il primo squillo della Juve Stabia arriva al 20’, quando Canotto si gira e conclude con il destro da fuori area, ma la traiettoria non prende il giro sperato e Brignoli blocca senza problemi. Gli ospiti riescono a rendersi pericolosi solamente in contropiede e ancora Canotto lascia partire un destro debole e facile per il portiere. L’ultima occasione del primo tempo è sui piedi di Dezi, il cui destro al volo viene respinto da Branduani. Quest’ultimo si distende e devia in corner anche il tiro piazzato di Mancuso sul lato destro dell’area. Il colpo di testa di Dezi termina alto sopra la traversa, ma da questo momento in poi l’Empoli perde freschezza e al primo vero pericolo creato la Juve Stabia trova il pareggio. I nuovi entrati confezionano la rete del pari al 74’: Di Gennaro illumina con una palla filtrante per Cissé che parte sul filo del fuorigioco e batte il portiere. L’1-1 potrebbe essere psicologicamente letale per i toscani, che però hanno la forza di riportarsi subito in avanti. Troest tocca nella propria area col braccio la conclusione di La Gumina; lo stesso attaccante palermitano trasforma l’inevitabile rigore concesso all’80’. Moreo fallisce il 3-1 in ripartenza ma la vittoria per la formazione di Bucchi è comunque assicurata.