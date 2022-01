Serie B, l’autogol di Okoli fa impazzire Via del Mare: il Lecce supera la Cremonese

SERIE B

Salentini terzi dopo il 2-1 sui lombardi allo scadere, con Ciofani che aveva replicato a Gallo nel primo tempo. Vicenza-Cittadella 3-3

In questa domenica si sono disputate le ultime due partite della 20esima giornata di Serie B. Il Lecce s’impone 2-1 in pieno recupero contro la Cremonese, sorpassandola al terzo posto: Ciofani replica a Gallo, poi decide un autogol di Okoli al 91’. Il Brescia, secondo, è solo a +1. Spettacolare 3-3 al Menti tra Vicenza e Cittadella: il continuo botta e risposta viene concluso a 7’ dalla fine dal rigore di Meggiorini per i padroni di casa.

LECCE-CREMONESE 2-1

L’1-1 del Via del Mare stava per fare solamente molto comodo a Pisa e Brescia, le quali avrebbero mantenuti inalterati i propri rispettivi punti di vantaggio, da prima e seconda della classe, nei confronti della zona playoff. E invece, in pieno recupero, il Lecce piega la Cremonese e si piazza ora in terza posizione con 37 punti, contro i 35 dei lombardi. Ma non solo: perché con questo preziosissimo successo (il secondo consecutivo), i salentini si avvicinano sensibilmente al Brescia secondo (-1) ma anche al Pisa primo (-2). E con una partita in meno disputata. Gran botta e risposta tra le due formazioni a cavallo tra il 14’ e il 16’: prima i salentini passano in vantaggio, con Gallo che riceve in area ospite, converge e di destro trafigge Carnesecchi, poi gli ospiti agguantano subito l’1-1, quando Fagioli, dal limite dell’area giallorossa, inventa per il Ciofani, che di testa supera Gabriel. Mayer e Strefezza non inquadrano lo specchio della porta nel finale di primo tempo. Ripresa caratterizzata molto dalla paura per entrambe le formazioni: il match è molto spezzettato, con le due squadre che faticano a creare chiare occasioni da rete. All’82’ Dermaku dagli sviluppi di un corner, anticipa Carnesecchi e per poco non sfiora il gol vittoria del Lecce. Gol vittoria che arriva comunque in pieno recupero: Gallo fa partire il traversone alla ricerca di Dermaku, Okoli prova l’anticipo sull’albanese ma, sfortunato, la infila direttamente nella propria porta. È l’autogol che cambia totalmente le sorti della classifica della Serie B.

VICENZA-CITTADELLA 3-3

Pirotecnico 3-3 al Menti, con il Cittadella che perde un’ottima occasione per salire in zona playoff sul campo dell’ultima in classifica, anche se al triplice fischio finale termina addirittura in nove uomini. All’11’ arriva la rete dell’ex Proia, abile a depositare in rete una sponda area di Teodorczyk. Passano quattro minuti e Frare impatta perfettamente il pallone di testa e sul pregevole corner di D’Urso. Il Cittadella preme e al 21’ è tutto ribaltato: Branca costringe al miracolo Grandi e sul pallone vagante in area piccolo arrivare come un falco Okwonkwo, che regala il vantaggio ai granata. Al 45’, rigore per il Vicenza: Teodorczyk viene atterrato in area da una strattonata di maglia di Branca. Il polacco va alla battuta, Kastrati para distendendosi sulla sua destra, ma la battuta è da rifare per troppi giocatori in area di rigore. Questa volta dal dischetto si presenta Da Cruz, che spiazza il portiere granata. Si va al 57’: Vita per Okwokwo, che dal limite dell’area di rigore sul centro destra smarca di tacco Branca, che si accentra e con il piatto sinistro non lascia scampo a Grandi. A 7’ dalla fine Kastrati non è impeccabile in uscita su Diaw; per l’arbitro ci sono gli estremi per il rigore. Meggiorini dal dischetto è una sentenza. Espulsi nel finale Branca e Tounkara, ma il punteggio con cambia più.