Genoa, Vieira: "Con la Juve mi aspetto passi in avanti"

Per Vieira è stata comunque una buona settimana a partire dall'analisi della gara con il Lecce. "Difensivamente abbiamo giocato una bella partita, dal punto di vista offensivo andava gestito meglio il possesso, soprattutto quando vincevamo la palla nelle zone alte del campo ci sono stati errori nelle scelte tecniche. Ma è la prima di campionato e quindi alla fine sono soddisfatto. Ci sono cose da migliorare ma siamo sulla strada giusta. E' stata una bella settimana di lavoro e mi è piaciuto l'atteggiamento dei giocatori. La Juve ha caratteristiche diverse da quelle del Lecce e sappiamo che sarà una gara difficile ma saremo concentrati e vogliamo fare una bella partita". Recuperato Ekuban rimane indisponibile il solo Otoa con un dubbio per Ekhator assente oggi per un leggero attacco influenzale. Tanti si candidano per una maglia da titolare. "Venturino può avere spazio, Ostigard e Sabelli possono avere spazio. Anche chi non ha giocato la prima partita può essere protagonista-ha spiegato Vieira-. Mancano tantissime gare e la stagione è lunga: avremmo bisogno di tutti. Malinovskyi? Lo vedo sia davanti alla difesa che dietro le punte. Ha le qualità tecniche per giocare dietro la numero 9, ma qualità anche per giocare più basso. Ci contiamo tantissimo.