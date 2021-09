Serie B: Ternana e Perugia calano il tris, Parma e Cremonese vanno ko

SERIE B

I rossoverdi sorprendono il Parma 3-1, gli uomini di Alvini rifilano un 3-0 in dieci alla Cremonese

Festa umbra nel mercoledì della quinta giornata di Serie B. La Ternana centra il suo primo successo in campionato battendo 3-1 il Parma in una sfida interamente decisa nel secondo tempo: doppio vantaggio rossoverde con Sorensen e Defendi, speranza ducale con Benedyczak e tris di Falletti nel finale. Gioisce anche il Perugia sul campo della Cremonese, con il secco 3-0 firmato da Lisi, Zanandrea (poi espulso nel primo tempo) e Kouan.

TERNANA-PARMA 3-1

La Ternana batte a sorpresa il Parma con un meritato 3-1 e prova a togliersi dalla zona della retrocessione diretta. Gli umbri partono con un atteggiamento propositivo e costruiscono occasioni interessanti fin dai primi minuti. Palumbo riceve da Martella e calcia alto di poco, Proietti in tuffo di testa chiama Colombi alla prima parata. Poco dopo il quarto d’ora Furlan si ritaglia lo spazio per il tiro con un doppio passo, ma il suo sinistro viene bloccato senza problemi. Il primo tempo scivola via senza troppe occasioni, con i padroni di casa più offensivi ma mai realmente incisivi. Al rientro degli spogliatoi l’inerzia non cambia e Donnarumma avrebbe subito il pallone del vantaggio, quando sfiora il palo da ottima posizione. Gli ospiti si affidano soprattutto all’inventiva di Brunetta, che prima calcia a lato di poco con un’azione personale e poi impegna Iannarilli con una punizione dal limite. La partita si sblocca a metà ripresa, con il colpo di testa di Sorensen sul cross di Partipilo da schema su calcio d’angolo. Proprio in occasione del gol Colombi atterra violentemente dal tuffo e si fa male: tocca quindi a Buffon sostituirlo. Il portiere ex Juve subisce il raddoppio nel giro di pochi minuti, quando Palumbo scappa via sulla sinistra e trova Defendi sul secondo palo: il neoentrato non sbaglia da due passi e porta il punteggio sul 2-0. Il Parma reagisce subito e nell’arco di 30” dalla battuta lancia Benedyczak in area di rigore: l’attaccante si libera di Sorensen, forse con una spinta, e infila Iannarilli per accorciare le distanze. Gli emiliani provano a spingere per pareggiare ma scoprono il fianco al contropiede dei rossoverdi, che puniscono all’86’ e chiudono i conti. Proietti prende palla a centrocampo e serve uno splendido filtrante per Falletti, il quale salta un non impeccabile Buffon e a porta sguarnita appoggia la rete del definitivo 3-1. Prima vittoria in campionato per la Ternana, che sale a quattro punti, mentre il Parma resta a sette e vede allontanarsi la zona promozione.

CREMONESE-PERUGIA 0-3

Il Perugia espugna il campo della Cremonese con un netto 3-0, nonostante tutto il secondo tempo giocato in inferiorità numerica. Partenza flash dei padroni di casa, che si rendono pericolosi con un tiro ravvicinato di Baez, respinto da Chichizola, e soprattutto con la violenta punizione di Bartolomei, ribattuta soltanto dalla traversa. Al 13’ il Perugia passa alla sua prima occasione: Ferrarini galoppa sulla destra e mette un pallone arretrato per De Luca, il cui tiro svirgolato diventa un assist per Lisi sul secondo palo. Per l’esterno è facile appoggiare il pallone in rete per l’1-0. I padroni di casa spingono di più, sfruttando le corsie laterali, ma gli umbri trovano il raddoppio prima della mezz’ora con il primo gol in Serie B di Zanandrea, astuto nel beffare Carnesecchi sul primo palo. Gli ospiti tuttavia si complicano la vita da soli con lo stesso Zanandrea, ingenuo nel commettere un’inutile trattenuta a centrocampo che gli costa il secondo giallo e lascia i ragazzi di Alvini in dieci per 50’ di gioco. Nella ripresa la Cremonese cerca di riaprire la partita, ma Buonaiuto è impreciso e Ciofani non trova la zampata vincente sulle poche assistenze interessanti che riceve. Il Perugia si difende compatto e trova anche il 3-0 all’80’, quando una splendida azione costruita manda Kouan a concludere da due passi per il colpo del ko. Ravanelli si divora il gol della consolazione, che non avrebbe reso meno amara la sconfitta della Cremonese. I lombardi rimangono a 9 e sprecano la possibilità di agganciare la seconda posizione, mentre il Perugia sale a 8.