SERIE B, IL VENEZIA: NO AI PLAYOUT

31/05/2019

Il Venezia impugna la decisione del presidente di Lega sui Playout e annuncia la propria volontà di non scendere in campo (della stessa opinione anche la Salernitana, ndr). Il dg Scibilia ha chiarito: "Per quindici giorni ci hanno detto che eravamo salvi e non potevamo intervenire in nessun giudizio o provvedimento, oggi i nostri diritti sono lesi e vogliamo difenderci, siamo vittime del sistema. Il Venezia non è un agnello sacrificale, eravamo pronti a fare i playout, ma ci hanno detto che non dovevamo giocare. Questa situazione andava gestita mesi fa, non all'ultimo momento. Ci tuteleremo in ogni sede legale". Alla diretta facebook hanno partecipato anche Serse Cosmi e Bruscagin in rappresentanza della squadra.