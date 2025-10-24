Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Serie B, il Pescara domani a Chiavari con sei assenti

24 Ott 2025 - 18:10

Pescara in piena emergenza in vista del match di domani a Chiavari con la Virtus Entella. Sicuri assenti saranno Tsadjout, Olzer, Merola, Pellacani, Cangiano e Oliveri. Torna capitan Riccardo Brosco dopo la squalifica. Certo l'impiego dell'ex Lorenzo Meazzi, tra i più in forma in casa abruzzese. Il tecnico Vincenzo Vivarini questa mattina in conferenza stampa ha parlato del momento della squadra, non attaccandosi alle numerose defezioni. "Domani saremo in 24. Non mi attacco alle assenze. Faremo una grande partita. Siamo all'altezza della situazione anche in questo momento. Inutile pensare a chi sta fuori. Pensiamo a chi gioca e sta bene. In una stagione capitano periodi così. Nonostante le assenze non cambieremo il modulo. Cambieranno di certo gli interpreti ma non i nostri principi. Siamo una squadra che trova il gol facilmente, poi con i nuovi interpreti cambieranno alcune cose. L'Entella? Una squadra che è stata brava a fare i punti che ha conquistato fino a oggi. Abbiamo parlato con i ragazzi delle loro palle inattive perché su quelle situazioni hanno segnato diverse reti. Il loro campo è stretto e va tenuto in considerazione. È un campo in sintetico e loro sanno bene come sfruttare i calci piazzati, ma noi ci abbiamo lavorato". Certo l'impiego dall'inizio di Meazzi e a gara in corso se non dall'avvio anche di Caligara. 

Ultimi video

01:04
MCH FLAMENGO-RACING LIBERTADORES 23/10 MCH

Libertadores: il Flamengo "degli italiani" batte il Racing al Maracana

01:29
DICH CUESTA PRE PARMA-COMO DICH

Cuesta: "Cresceremo, ne sono sicuro"

01:35
DICH CHIVU SU GIORNO DI RIPOSO 24/10 DICH

Chivu e il giorno di riposo: "Tante volte il miglior allenamento è il riposo"

01:03
DICH NICOLA VIGILIA CREMONESE-ATALANTA DICH

Nicola: "Capaci di tutto a patto che si giochi da squadra"

00:44
DICH CHIVU SU NAPOLI-INTER 24/10 DICH

Chivu: "Napoli-Inter è sfida tra grandi ambizioni"

00:36
CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

01:48
Punte spuntate in Serie A

Punte spuntate in Serie A

01:42
Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

01:37
È una Juve spuntata

È una Juve spuntata

01:34
Da Napoli a Napoli

Da Napoli a Napoli

01:31
Max e la coop del gol

Max e la coop del gol

01:25
Inter attacco atormico

Inter attacco atormico

01:29
L'attacco del Napoli

L'attacco del Napoli

01:36
De Bruyne così non va

De Bruyne così non va

02:14
Stasera Milan-Pisa

Stasera Milan-Pisa

01:04
MCH FLAMENGO-RACING LIBERTADORES 23/10 MCH

Libertadores: il Flamengo "degli italiani" batte il Racing al Maracana

I più visti di Calcio

DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

Christian Abbiati (portiere): gestore di una concessionaria Harley-Davidson a Milano

Il Milan torna a sognare lo scudetto con Allegri: ecco cosa fanno i campioni del 2011

STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:37
Cagliari, Pisacane: "A Verona una nuova finale"
19:35
Napoli-Eintracht, niente biglietti a tifosi bergamaschi
18:10
Serie B, il Pescara domani a Chiavari con sei assenti
17:03
Udinese, Runjaic: "Lecce squadra che gioca, importante l'approccio"
16:30
Inghilterra, lo Sheffield Wednesday in amministrazione controllata: 12 punti di penalità