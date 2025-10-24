Serie B, il Pescara domani a Chiavari con sei assenti

Pescara in piena emergenza in vista del match di domani a Chiavari con la Virtus Entella. Sicuri assenti saranno Tsadjout, Olzer, Merola, Pellacani, Cangiano e Oliveri. Torna capitan Riccardo Brosco dopo la squalifica. Certo l'impiego dell'ex Lorenzo Meazzi, tra i più in forma in casa abruzzese. Il tecnico Vincenzo Vivarini questa mattina in conferenza stampa ha parlato del momento della squadra, non attaccandosi alle numerose defezioni. "Domani saremo in 24. Non mi attacco alle assenze. Faremo una grande partita. Siamo all'altezza della situazione anche in questo momento. Inutile pensare a chi sta fuori. Pensiamo a chi gioca e sta bene. In una stagione capitano periodi così. Nonostante le assenze non cambieremo il modulo. Cambieranno di certo gli interpreti ma non i nostri principi. Siamo una squadra che trova il gol facilmente, poi con i nuovi interpreti cambieranno alcune cose. L'Entella? Una squadra che è stata brava a fare i punti che ha conquistato fino a oggi. Abbiamo parlato con i ragazzi delle loro palle inattive perché su quelle situazioni hanno segnato diverse reti. Il loro campo è stretto e va tenuto in considerazione. È un campo in sintetico e loro sanno bene come sfruttare i calci piazzati, ma noi ci abbiamo lavorato". Certo l'impiego dall'inizio di Meazzi e a gara in corso se non dall'avvio anche di Caligara.