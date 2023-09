Serie B: Il Parma si ferma nel derby, vincono Palermo e Südtirol

Serie B

Gli uomini di Pecchia pareggiano 0-0 con la Reggiana. Netto 3-0 per i rosanero sulla Feralpisalò. Tris anche del Südtirol sull’Ascoli, 3-1, e successo del Modena sul Pisa 2-0

© Getty Images La quarta giornata di Serie B sancisce il primo stop del Parma, che mantiene la testa della classifica nonostante lo 0-0 contro la Reggiana. Sorride il Palermo, che si porta a 7 punti dopo il 3-0 alla Feralpisalò, ancora ferma a 0: in rete Insigne, Stulac e Di Francesco. Il Pisa di Aquilani perde a Modena con i goal di Tremolada al 4’ e Strizzolo al 94’, mentre il Südtirol rimonta 3-1 l’ Ascoli con goal di Merkaj e la doppietta di Casiraghi.

PARMA-REGGIANA 0-0

Niente da fare per il Parma, che non riesce a superare la difesa della squadra allenata da Nesta. La formazione crociata spinge fin da subito alla ricerca del vantaggio, provandoci anche con Bernabé dalla distanza, che trova la porta ma non supera Bardi. La prima frazione termina a reti inviolate, con gli uomini di Pecchia che insistono ma non trovano spazi e precisione per incidere. All’ora di gioco Partipilo si vede negare la gioia personale dal portiere avversario e poco dopo colpisce alto di poco di testa. L’ultimo tentativo pericoloso è di Colak, che manca il goal vittoria di poco a 6’ dalla fine. Sale così a 10 punti il Parma, che resta in testa alla classifica, mentre la Reggiana trova il secondo pareggio stagionale.

PALERMO-FERALPISALÒ 3-0

Il primo squillo dell’incontro è di Roberto Insigne, che prova il mancino dal limite ma la sua conclusione esce di poco. Si tratta delle prove del goal, perché il numero 11 pochi secondi dopo riceve dall’ex Empoli Henderson e chiude l’azione con un bel sinistro a giro di prima sul secondo palo. Cercano il raddoppio i rosanero, ma il tiro da fuori di Stulac esce di poco. Proprio il centrocampista dopo nemmeno un minuto della ripresa beneficia di un recupero palla di Segre e fulmina Pizzignacco con un destro dal limite. Segre cerca il tris dalla distanza, mentre Ceppitelli e Compagnon provano a riaprire l’incontro ma le loro conclusioni escono di poco. All’85’ arriva il primo sigillo palermitano di Di Francesco, che gestisce alla perfezione con Soleri un contropiede e cala il tris. L’ex Lecce apaprecchia infine per Vasic nel finale, ma la sua conclusione trova solo il palo. Rosanero ora a 7 punti, Feralpisalò ancora a 0.

SÜDTIROL-ASCOLI 3-1

Miglior controllo del campo da parte dell’Ascoli in avvio, che cerca spazi tra le linee avversarie senza successo. Ci prova al 23’ Caligara con un calcio di punizione dalla distanza, ma il suo mancino trova l’opposizione di Poluzzi, attento anche sul tentativo di Bellusci poco dopo. La pressione marchigiana produce i suoi effetti al 44’, quando Pedro Mendes riceve poco fuori dall’area di rigore e lascia partire un potente sinistro rasoterra che non lascia scampo al portiere avversario. Reagisce in avvio di ripresa il Südtirol, che pareggia al 53: Casiraghi mette un cross teso col mancino e Merkaj si avventa in spaccata sul pallone per l’1-1. Il monologo dei padroni di casa produce anche il 2-1 al 64’, quando il numero 17 crossa dalla trequarti, nessuno tocca e Viviano viene beffato. La doppietta arriva al minuto 83 su calcio di rigore, fischiato per il fallo di Botteghin sul 33 avversario, involato verso la porta. Sale a 7 lunghezze la formazione di Bisoli, mentre l’Ascoli resta a 3.

MODENA-PISA 2-0

Bastano poco più di tre minuti per vedere il primo goal del match: Palumbo recupera palla, serve Bonfanti che appoggia per Manconi, cross per Tremolada e rete al volo da pochi passi. Peggiora la situazione ospite al 34’, quando Hermannsson viene espulso per fallo da ultimo uomo. Sul calcio di punizione Gagno si deve superare sulla botta mancina del numero 10, con i padroni di casa che sfiorano il raddoppio sull’angolo successivo, con la conclusione di Magnino che termina a lato. Strizzolo calcia fuori di poco in avvio di ripresa, ma poi chiude il match depositando in rete al 94’ su assist perfetto di Gerli. Tre vittorie su tre per il Modena, mentre il Pisa di Aquilani resta invece a tre lunghezze.