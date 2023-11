Serie B: il Parma batte il Sudtirol e allunga in vetta. Vince la Cremonese, pari tra Reggiana e Lecco

© sito parma

Negli incontri domenicali della 12esima giornata di Serie B il Parma capolista batte il Sudtirol 2-0 e allunga nuovamente in classifica: gli emiliani si portano infatti a quota 29, cinque punti in più del Venezia. I gol che hanno deciso il match sono arrivati al 9' con Bonny e al 12' del secondo tempo con il rigore realizzato da Man. Sorride anche la Cremonese che travolge 3-0 lo Spezia e sale in zona playoff. A segno Sernicola e Zanimacchia nel primo tempo e Coda nella ripresa. Si spartiscono la posta in palio infine Reggiana e Lecco: l'1-1 porta le firme di Antiste e Buso.