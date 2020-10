Serie B, il Cittadella non si ferma, pari per Monza, Salernitana e Frosinone. Chievo e Empoli ok in casa

SERIE B

La quarta giornata di Serie B vede issarsi in testa alla classifica Empoli e Cittadella, entrambe a quota 10 punti dopo i successi rispettivamente contro Spal (battuta 2-1) e Pordenone (sconfitto 2-0). Inseguono a breve distanza Salernitana (fermata sull’1-1 a Vicenza), Frosinone (0-0 con l’Entella) e le due venete Chievo (successo 1-0 sul Brescia) e Venezia (4-0 al Pescara. Non si sblocca il Monza di Brocchi, fermato a Pisa sull’1-1 all'81'.

CITTADELLA – PORDENONE 2-0

Cittadella in testa alla classifica di Serie B grazie al successo per 2-0 contro il Pordenone. A decidere la sfida contro i neroverdi sono i gol di Gargiulo sul finire del primo tempo e di Tavernelli al 53’, marcature che consentono agli amaranto di controllare la gara ed esultare al 90’ per l’ennesimo successo (il terzo) di questa prima parte di stagione.

EMPOLI – SPAL 2-1

È la rete di Mancuso su assist di Haas all’83’ a rendere vincente la rimonta dell’Empoli ai danni della Spal, ancora alla ricerca del primo successo in Serie B. Dopo essere andati avanti con Esposito al 34’, i ferraresi nella ripresa vedono il ritorno dei padroni di casa che con Bajrami al 63’ e proprio il numero 7 toscano negli ultimi dieci minuti firmano il sorpasso e permettono alla formazione di Dionisi di andare in vetta alla classifica a pari punti col Ciitadella.

FROSINONE – VIRTUS ENTELLA 0-0

Pari senza reti allo Stirpe dove il Frosinone non riesce a superare lo scoglio Entella e ottiene uno scialbo 0-0. Per la formazione di casa, dopo due successi consecutivi, si tratta del primo pareggio in stagione mentre i liguri (a quota tre punti) devono ancora una volta rinviare l’appuntamento con la vittoria.

VICENZA – SALERNITANA 1-1

Si ferma la corsa della Salernitana che al Menti, dopo due vittorie di fila, non va oltre l’1-1 contro il Vicenza. Bravi i padroni di casa, dopo aver incassato lo svantaggio al 25’ (Djuric su rigore), a reagire trovando il pari con Rigoni quasi allo scadere del primo tempo e a conquistare così il secondo punto del proprio campionato.

REGGINA – COSENZA 0-0

Non può non avere rimpianti la formazione di Toscano per lo 0-0 ottenuto nel derby calabro contro il Cosenza. Gli amaranto, infatti, non sfruttano un calcio di rigore (errore di Denis) a proprio favore nel primo tempo e soprattutto non approfittano della superiorità numerica dal 36’ (espulsione per doppia ammonizione di Tiritiello) fallendo diverse occasioni per trovare quei tre punti che li avrebbero tenuti ancora più a stretto contatto con le primissime posizioni in classifica.

PISA – MONZA 1-1

Prosegue la serie di pareggi in campionato per gli uomini di Brocchi che, contro il Pisa, vanno in vantaggio grazie al gol di Frattesi in avvio di ripresa ma vengono rimontati da Marconi all’81’. Nonostante i volenterosi tentativi da entrambi le parti, il match finisce dunque in parità, la terza in stagione sia per i toscani che per i brianzoli.

LE ALTRE PARTITE

Non ha problemi il Venezia di Zanetti a prevalere 4-0 su un Pescara sempre più ultimo in classifica. Al 46’ è Aramu (su invito di Mazzocchi) a infilare l’1-0, vantaggio ribadito nella ripresa dalle marcature di Forte al 47’, Maleh all’81’ e Karlsson all’93’. I neroverdi, ora a quota 7 punti, distano solo tre lunghezze dalla testa della classifica e rientrano a tutti gli effetti tra le prime della classe. Vince 2-1 l’Ascoli al Del Duca contro la Reggiana indirizzando la gara già nel primo tempo grazie alle reti di Sabiri (su rigore) al 5’ e di Bajic al 25’. Nella ripresa, seppur infilati al 90’ da Mazzocchi, i bianconeri amministrano il ritmo e alla fine possono festeggiare la prima vittoria in campionato. Torna invece al successo il Chievo che, contro un Brescia reduce dal 3-0 sul Lecce, conquista una vittoria tanto prestigiosa quanto importante. Decisivo al 35’ il gol di Garritano, una rete che le rondinelle non riescono a più rimontare cedendo in questa maniera il passo ai padroni di casa, ora saldamente tra le prime otto della classe a quota 7 punti.