Serie B: il Brescia riprende il Südtirol, pari senza gol tra Como e Lecco

SERIE B

Al Druso finisce 1-1: Borrelli risponde a Tait. Finisce 0-0 il derby lariano del Sinigaglia

© ipp Negli ultimi recuperi di Serie B, il Südtirol pareggia 1-1 con il Brescia che, nonostante l'inferiorità numerica per tutta la ripresa provocata dal rosso a Olzer, segna al 79' con Borrelli, rispondendo al vantaggio degli uomini di Bisoli firmato al 7' da Tait. Finisce 0-0, invece, il derby lariano del Sinigaglia tra il Como e il Lecco, che centra due legni con Crociata e Caporale. Ora, tutte le squadre hanno disputato 14 partite.

SÜDTIROL-BRESCIA 1-1

Occasione sprecata per il Südtirol, che vanifica una ripresa in undici contro dieci e non va oltre l'1-1 contro un combattivo Brescia. Al Druso, i padroni di casa sfiorano subito il vantaggio con Giorgini, con Lezzerini che mette in corner. Dal successivo calcio d'angolo arriva l'1-0 in favore della formazione di Bisoli: dopo una serie di rimpalli, Tait conclude con il destro, con la palla che attraversa tutta l'area senza essere toccata e finisce lentamente in porta. La situazione delle Rondinelle si complica a fine primo tempo: Olzer, già ammonito, interviene su Casiraghi e si fa espellere. Nonostante l'inferiorità numerica, il Brescia riesce a pareggiare al 79' con Borrelli, bravo ad insaccare all'angolino sfruttando al meglio l'assist di Galazzi. Il Südtirol torna a fare punti dopo tre ko di fila e sale a quota 17, mentre i lombardi salgono a 15, a +2 sulla zona playout.

COMO-LECCO 0-0

Il derby lariano tra Como e Lecco finisce 0-0, ma non mancano le emozioni. La sfida del Sinigaglia si accende già all'8' con Chajia, che conclude trovando però la risposta di Saracco che blocca, poi è Barba, sempre per i padroni di casa, a fallire il potenziale vantaggio di testa. Il primo acuto del Lecco arriva a metà primo tempo con Crociata, che non trova lo specchio, poi alla mezz'ora di gioco centra il palo e Lemmens, incredibilmente, fallisce la ribattuta. Prima dell'intervallo, infine, ci prova Cutrone. Nella ripresa, altro legno colpito dagli ospiti: il colpo di testa su corner di Caporale all'80' si stampa sulla traversa. Nel finale, non arriva nessun gol: questo 0-0 serve più al Como, che aggancia la Cremonese al terzo posto con 25 punti, che non al Lecco, ancora in zona playout a quota 13 insieme all'Ascoli e a -2 dal Brescia.