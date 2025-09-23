Udinese-Palermo, il doppio ex Nestorovski: "Che vinca il migliore"

Intervistato da Tuttoudinese.it in vista del match di Coppa Italia tra i friulani e il Palermo, il doppio ex Ilija Nestorovski ha parlato così delle due squadre in cui ha giocato: "Mi aspetto una partita interessante da parte di entrambe, nonostante ci saranno tanti cambi rispetto alle formazioni che hanno giocato in campionato lo scorso weekend. Quando chiedi a un bambino chi ama di più tra mamma e papà, ti risponde entrambi. Io amo tutte e due le squadre, che vinca la migliore". Sull'Udinese, Nestorovski ha poi aggiunto: "È cambiata totalmente rispetto a quando giocavo io, sono rimasti solo Lovric e Padelli. Sono partiti bene, li vedo molto solidi: possono puntare a un posto a metà classifica".