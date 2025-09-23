Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

De Zerbi: "Psg è il potere, io all'OM per batterlo"

23 Set 2025 - 16:08
© Getty Images

© Getty Images

"Ho detto al presidente del Marsiglia, Longoria, che uno dei motivi per i quali ho scelto di allenare l'Olympique e' battere il PSG: rappresenta il potere e l'autorita', sono i piu' forti. E questo non mi piace". Ha esultato cosi' Roberto De Zerbi, dopo l'1-0 del suo OM sulla squadra di Luis Enrique, grazie a un gol di Aguerd dopo 5' su un errore del portiere Chevalier. Mentre il Velodrome festeggiava la squadra, De Zerbi - espulso a fine match - ha spiegato la sua gioia per una vittoria che in casa mancava da 15 anni. "Abbiamo vinto meritatamente contro una squadra che sta segnando la sua epoca, come il Milan di Arrigo Sacchi o il Barcellona di Guardiola. Questa squadra gioca un calcio diverso, e questo rende la prestazione dei miei giocatori ancora più preziosa - ha poi spiegato il tecnico italiano - È uno dei giorni migliori da quando sono arrivato, ovviamente. Sono venuto all'OM per il Vélodrome e per battere il PSG. È un club che rappresenta la potenza, la squadra che vince da anni e per gli altri è quasi impossibile competere. Non lo accetto."

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:42
Una rinascita da dea

Una rinascita da dea

01:20
Felici allunga le distanze, Cagliari-Frosinone 3-1

Felici allunga le distanze, Cagliari-Frosinone 3-1

01:06
Borrelli porta di nuovo avanti il Cagliari al 68'

Borrelli porta di nuovo avanti il Cagliari al 67'

01:27
Gaetano sblocca subito il match su rigore

Gaetano sblocca subito il match su rigore, Cagliari avanti sul Frosinone

00:55
Vergani firma il gol del pari alla mezz'ora

Vergani firma il gol del pari alla mezz'ora: Frosinone 1-1

02:37
Fabregas: "Voglio un'altra vittoria"

Fabregas: "Voglio un'altra vittoria"

01:00
Grosso: "La Coppa è un'opportunità"

Grosso: "La Coppa è un'opportunità"

04:11
Cuesta: "La Coppa un'ambizione"

Cuesta: "La Coppa un'ambizione"

01:30
DICH CUESTA PRE SPEZIA C. ITALIA DICH

Cuesta: "Obiettivo ottavi per dare una gioia ai nostri tifosi"

01:46
San Siro, sempre bufera

San Siro, sempre bufera

00:47
DICH GROSSO PRE COPPA ITALIA 23/9 DICH

Grosso: "La Coppa Italia una bella opportunità per noi, daremo tutto"

02:08
DICH FABREGAS PRE COPPA ITALIA DICH

Fabregas: "La nostra mentalità ci impone di vincere e di andare avanti in Coppa Italia"

02:02
Le parate più belle

Le parate più belle

01:26
Una Roma alla Gasp

Una Roma alla Gasp

01:47
Juve, i nuovi faticano

Juve, i nuovi faticano

01:42
Una rinascita da dea

Una rinascita da dea

I più visti di Calcio

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:12
Gravina: "Serie A Women's Cup è una scommessa vinta"
18:02
Coppa Italia: le formazioni ufficiali di Udinese-Palermo
17:19
Entusiasmo Juve, Stadium sold out per l'Atalanta
17:17
Roma, i convocati per il Nizza: out Dybala, torna Wesley
16:30
Afghanistan, il presidente della federazione accusato di corruzione