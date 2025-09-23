Parma, Cuesta: "Vogliamo andare avanti in Coppa Italia"

Logo SportMediaset
23 Set 2025 - 15:55

"La partita di domani è il nostro focus assoluto. Abbiamo tanta voglia di iniziare una dinamica positiva al Tardini davanti ai nostri tifosi e domani è una partita importante. Vogliamo andare avanti in coppa e vogliamo fare una grande prestazione". Così l'allenatore del Parma Carlos Cuesta al canale YouTube del club alla vigilia del match contro lo Spezia, valido per i 16esimi di finale della Coppa Italia. Prima del match con il Pescara, hai detto che la Coppa Italia ha un grande valore per il Club e per te. C'è il Bologna campione in carica nel turno successivo… "Adesso siamo focalizzati sulla partita di domani, vogliamo fare una grande prestazione che ci permetta di essere lì, che è dove vogliamo essere. E sicuramente sarebbe una grande sfida, ma prima siamo focalizzati su una grande prestazione domani per raggiungere quel premio", ha aggiunto. Sul possibile turnover. "Domani proveremo a mettere in campo i calciatori che sentiamo siano i più pronti per fare la miglior prestazione possibile. Tutti i calciatori saranno pronti per aggiungere valore, sia per giocare 60 minuti, 90 minuti o un minuto. Il nostro focus è sempre fare il massimo in qualsiasi ruolo, sia per chi inizia la partita o per chi la finisce. I nostri calciatori sono pronti per creare valore per la squadra", ha concluso.

