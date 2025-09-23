Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Roma, le ultime verso Nizza: Hermoso in gruppo, Dybala lavora ancora a parte

23 Set 2025 - 15:55

 Rifinitura a Trigoria prima di partire per la Francia dove domani la Roma affronterà il Nizza nella gara d'esordio dell'Europa League. In campo ci sono Hermoso e Wesley che hanno smaltito i rispettivi problemi, mentre continua a lavorare a parte Paulo Dybala. L'argentino, dopo i nuovi accertamenti che hanno dato riscontri positivi, è tornato a correre e punta a rientrare tra i convocati nella gara di domenica contro il Verona. Discorso diverso, invece, per Bailey, la cui lesione richiede più tempo. Il giamaicano, infatti, dovrebbe rientrare direttamente dopo la prossima sosta per le nazionali. Alle 19.30 di oggi, invece, parleranno in conferenza Gasperini ed El Aynaoui. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

02:02
Le parate più belle

Le parate più belle

01:46
San Siro, sempre bufera

San Siro, sempre bufera

01:26
Una Roma alla Gasp

Una Roma alla Gasp

01:47
Juve, i nuovi faticano

Juve, i nuovi faticano

01:42
Una rinascita da dea

Una rinascita da dea

01:22
Dembelè Pallone d'oro

Dembelè Pallone d'oro

01:22
Patteggiamento Juve

Patteggiamento Juve

01:48
Inter, luci e ombre

Inter, luci e ombre

01:58
Un pomeriggio di Coppa

Un pomeriggio di Coppa

01:32
Camarda sfida il Milan

Camarda sfida il Milan

01:59
Ecco il Milan di Coppa

Ecco il Milan di Coppa

01:27
Ritmica, caso Maccarani

Ritmica, caso Maccarani

01:02
Conte: "Da fuori arrivano missili..."

Conte: "Da fuori arrivano missili..."

03:08
Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

00:57
Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

I più visti di Calcio

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:08
De Zerbi: "Psg è il potere, io all'OM per batterlo"
15:55
Parma, Cuesta: "Vogliamo andare avanti in Coppa Italia"
15:55
Roma, le ultime verso Nizza: Hermoso in gruppo, Dybala lavora ancora a parte
15:41
Pallone d'Oro, Messi scrive a Dembélé: "Grande Ous, sono così felice per te. Te lo meriti!"
15:10
Udinese-Palermo, il doppio ex Nestorovski: "Che vinca il migliore"