Roma, le ultime verso Nizza: Hermoso in gruppo, Dybala lavora ancora a parte

Rifinitura a Trigoria prima di partire per la Francia dove domani la Roma affronterà il Nizza nella gara d'esordio dell'Europa League. In campo ci sono Hermoso e Wesley che hanno smaltito i rispettivi problemi, mentre continua a lavorare a parte Paulo Dybala. L'argentino, dopo i nuovi accertamenti che hanno dato riscontri positivi, è tornato a correre e punta a rientrare tra i convocati nella gara di domenica contro il Verona. Discorso diverso, invece, per Bailey, la cui lesione richiede più tempo. Il giamaicano, infatti, dovrebbe rientrare direttamente dopo la prossima sosta per le nazionali. Alle 19.30 di oggi, invece, parleranno in conferenza Gasperini ed El Aynaoui.