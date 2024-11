In riferimento alle gare della 12/a giornata del campionato di Serie B, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Alessandro Riccio (Sampdoria) e Lorenzo Dickmann (Brescia). Per quanto riguarda i tecnici anche un turno di stop anche per il tecnico del Modena Pier Paolo Bisoli. Ammenda di 2mila euro a Cosenza e Salernitana.