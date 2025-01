Serie B: Esposito capocannoniere con 11 gol

Vittoria di grande personalità per lo Spezia nel derby contro la Carrarese vietato ai tifosi bianchi. La squadra di Luca D'Angelo si impone per 0-4 dominando la partita in lungo e in largo nonostante sei assenze pesanti tra squalifiche e infortuni. Brilla ancora la stella di Pio Esposito, il più giovane dei tre fratelli professionisti del calcio (Sebastiano nell'Empoli, Salvatore anche lui nello Spezia), che a 19 anni diventa capocannoniere della cadetteria con una doppietta che lo porta a quota 11 centri. La prima rete al 20' con un colpo di testa su assist di esterno di Elia, la seconda nel recupero del primo tempo (49') al termine di un'azione palla a terra conclusa con il passaggio del fratello Salvatore Esposito per il numero 9, che di sinistro trova l'angolo. Nella ripresa Kouda chiude virtualmente la sfida già al 50' con un contropiede fulminante ispirato ancora da Elia. Il fantasista chiude con un preciso destro all'angolo un periodo di infortuni iniziato nel giugno scorso. Prima dell'ora di gioco è infine proprio Elia ad arrotondare con un colpo di testa a incrociare su cross dalla sinistra di Reca (59'). Lo Spezia terzo sale a 42 punti mantenendo sei lunghezze di vantaggio sulla Cremonese quarta e a cinque di distacco dal Pisa secondo. Venerdì sera al Picco arriva la capolista Sassuolo per una partita tra il miglior attacco e la migliore difesa del torneo.