Serie B, colpo Venezia con l'Entella: ora è terzo 

SERIE B

Nel recupero della 5ª giornata (match rinviato per le positività al Covid-19 riscontrate tra i lagunari), il Venezia si impone per 2-0 sull’Entella e vola al terzo posto in classifica. Decisive, dopo un primo tempo avaro di emozioni, l’autorete di Pellizzer al 49’ e la marcatura di Ceccaroni al 77’. La squadra di Zanetti dà così il secondo dispiacere consecutivo ai liguri (ko contro il Lecce domenica scorsa) inchiodandoli al terz’ultimo posto in graduatoria.

Terza vittoria nelle ultime quattro uscite per il Venezia che, battendo 2-0 l’Entella, risale fino al terzo posto in classifica a tre sole lunghezze dalla capolista Empoli. Resta ancora senza vittorie invece la formazione di Tedino ancorata, dopo il ko odierno, sempre più ai bassifondi della graduatoria. Nel primo tempo il match, ad eccezione dei minuti iniziali, non brilla per intensità ed emozioni. All’8’ Lezzerini risponde presente sul colpo di testa di Brescianini (che poco dopo uscirà per infortunio) mentre all’11’ e al 16’ tocca a Aramu impensierire la retroguardia ligure con due conclusioni che però non trovano il fondo della rete.

Archiviate queste occasioni, la prima frazione scorre in modo decisamente poco entusiasmante con le squadre che faticano ad organizzare manovre pericolose. Nella ripresa il copione cambia subito con lo sfortunato autogol da calcio d’angolo di Pellizzer che al 49’ dà l’1-0 al Venezia. L’Entella allora si anima e, in cerca del pari, affida la propria reazione alla vitalità di De Luca che in più d’una circostanza insidia la porta di Lezzerini. Nel miglior momento dei liguri però, al 77’, arriva la rete di Ceccaroni (incornata su corner di Aramu) che in sostanza mette fine alle ostilità.

Nei minuti successivi, infatti, il Venezia si copre e non ha particolari problemi nel gestire l’ennesimo risultato positivo del proprio campionato, portando a casa quei tre punti che invece l’Entella proverà a conquistare per la prima volta settimana prossima ad Ascoli.